'Não consigo dormir nem com remédio': veja o relato do idoso brutalmente agredido pelo vizinho

No Rio de Janeiro, Seu Mello, de 77 anos, foi brutalmente agredido pelo vizinho, Carlos José Rodrigues Pinheiro, de 48 anos. As famílias são vizinhas há mais de 50 anos e, no início de setembro, Seu Mello chegou a organizar uma festa de aniversário para a mãe do agressor. Afinal, o que explica tanta fúria? Em recuperação, a vítima, que sofreu diversas fraturas e passou por cirurgia no nariz, concedeu uma entrevista exclusiva.