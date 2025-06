Neve no Brasil: frente fria chega ao país e neve encanta turistas no Sul

A frente fria que chegou no país fez nevar em algumas cidades do Sul. Foi a primeira neve de 2025 e fez a alegria de muitos turistas. No Sul da Suíça, o excesso de gelo provocou uma imagem impressionante. O deslizamento de uma geleira destruiu parcialmente um vilarejo. O gelo desceu a montanha com força total e formou uma avalanche poderosa. Os moradores da vila foram alertados a tempo e conseguiram sair de casa. Pelo menos uma pessoa está desaparecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!