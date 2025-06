Número de evangélicos triplica nos últimos 30 anos e é o maior da história

Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de evangélicos triplicou nos últimos 30 anos e é o maior da história. Hoje, 47,4 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. O cenário está se aproximando dos Estados Unidos, que conta com 78 milhões de fiéis. Em entrevista ao Domingo Espetacular, o médico Rogério Gomes falou sobre como a fé uniu e fortaleceu a família. Confira!



