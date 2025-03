O Hospital: Conheça dois pacientes que ganharam vidas novas após passarem por cirurgias

No penúltimo episódio da segunda temporada de o Hospital, conheça a história de Raquel Chicarelli Trevisi. Ela luta contra um segundo câncer e terá de passar por uma retirada completa das duas mamas, pelo alto risco de desenvolvimento de um novo tumor. Veja também o caso de João Victor Costa Cesar de Andrade. Ele teve de passar por um transplante de tendão após sofrer uma lesão no peitoral enquanto treinava na academia.



