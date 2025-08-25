Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Onças são vistas soltas em cidades do Mato Grosso do Sul e do Paraná

Presença dos felinos em áreas urbanas mobiliza operações de segurança

Domingo Espetacular|Do R7

Uma onça parda e outra pintada - foram vistas soltas em duas cidades - uma no Mato Grosso do Sul e outra no Paraná. O flagrante deixou os moradores assustados. As autoridades iniciaram operações de buscas dos animais para evitar ataques. Mas se engana quem pensa que é fácil avistar e capturar uma onça assim.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Brasil
  • Defesa Civil
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Morte
  • Paraná
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.