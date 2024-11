Pacientes são infectados por HIV no Rio de Janeiro

O Domingo Espetacular mostra os detalhes do escândalo envolvendo o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Seis pacientes transplantados foram contaminados com o vírus HIV, e os casos levantaram a suspeita sobre laboratórios particulares que testam os órgãos que vão ser doados. Uma investigação quer saber quem são os responsáveis pelos erros, se existem outras vítimas e qual o futuro das pessoas infectadas.