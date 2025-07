Pagamento em dólar atrai brasileiros para combater na guerra da Ucrânia

Quais as razões que levam uma pessoa a se voluntariar para lutar na guerra de um país que não é dele? Pois o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já passa de três anos, levantou essa questão no Brasil. Pois brasileiros estão indo para a linha de combate defender a Ucrânia, em troca de pagamentos em dólares. Só que o preço dessa escolha tem sido muito alto.



