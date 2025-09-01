Pai de jogador do Palmeiras é condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio

E outros dois casos envolvendo crimes e jogadores de futebol movimentaram o mundo esportivo esta semana. No Distrito Federal, o pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado a 14 anos de prisão. O Ministério Público concluiu que o homicídio cometido por Sebastião Gomes, de 60 anos, foi por motivo torpe. Ele foi condenado pela morte de duas pessoas. O crime teria sido motivado por ciúmes. Sebastião mantinha um relacionamento com uma mulher que também se relacionava com Bruno da Silva. Segundo denúncia do MP, o pai de Felipe Anderson teria jogado o carro em cima de Bruno, e em seguida invadido a casa de uma mulher idosa. Os dois morreram na hora. Até a decisão da Justiça, Sebastião respondia em liberdade. A defesa dele disse que a prisão foi injusta e desnecessária. Já em Pernambuco, a polícia prendeu um homem suspeito de matar o cunhado do atacante Antony. Eduardo da Silva é irmão de Rosilenny Xavier, esposa do atacante da seleção brasileira. A morte foi por envenenamento. Segundo o delegado do caso, vítima e suspeito se conheceram cerca de três meses antes, em um samba. Agora a polícia tenta descobrir qual teria sido a motivação do crime. Não havia sinal de arrombamento na casa em que o corpo foi encontrado.



