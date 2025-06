Pai de jovem morta por bolo envenenado diz que autora do crime não mostrou arrependimento

Duas jovens de 17 anos foram envolvidas em um caso de assassinato. Ana Luísa foi envenenada após comer um bolo enviado pela amiga que confessou o crime. A adolescente comprou veneno pela internet e enviou o bolo com um bilhete anônimo. Ana Luísa apresentou sintomas graves e morreu no hospital. A autora do crime alegou ciúmes como motivo para a ação e será internada até os 20 anos devido à sua idade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!