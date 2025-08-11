Pai luta para desvendar a verdade sobre mortes de filha e de genro

Guilherme e Ana Luiza se conheceram ainda adolescentes, apaixonaram-se e desde então eram namorados. Até que um suposto acidente tirou a vida dos jovens. Tudo aconteceu em uma avenida em João Pessoa (PB). Segundo a versão da polícia, o casal tentou fugir de uma abordagem, e na fuga a moto onde estavam bateu em um poste. O choque foi fatal e o caso foi registrado como acidente de trânsito. Tudo teria terminado assim se não fosse pela determinação do pai de Ana Luiza, que investigou por conta própria e descobriu uma série de falhas na apuração feita pelos agentes.



