Paulo Cupertino é condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e seus pais

A Justiça de São Paulo, condenou, na última sexta-feira (30), Paulo Cupertino a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele em, 2019. Mesmo com todas as provas e o depoimento da própria filha, Cupertino tentou convencer o júri de que outra pessoa cometeu os crimes. O julgamento durou dois dias.



