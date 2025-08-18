Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam segundo turno nas eleições

Rodrigo Paz lidera com 31% e Jorge Tuto Quiroga segue em segundo com 27%

Domingo Espetacular|Do R7

As primeiras pesquisas de Boca de Urna na Bolívia indicam que um segundo turno será disputado em outubro. O senador Rodrigo Paz lidera a corrida presidencial com 31% dos votos. O ex-presidente Jorge Tuto Quiroga está em segundo lugar com 27%. A contagem total das urnas deve ser concluída em até três dias.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bolívia
  • Eleições
  • Presidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.