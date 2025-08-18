Pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam segundo turno nas eleições

As primeiras pesquisas de Boca de Urna na Bolívia indicam que um segundo turno será disputado em outubro. O senador Rodrigo Paz lidera a corrida presidencial com 31% dos votos. O ex-presidente Jorge Tuto Quiroga está em segundo lugar com 27%. A contagem total das urnas deve ser concluída em até três dias.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!