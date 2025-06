Pitada de Brasil: Conheça três invenções inusitadas na cozinha que unem o país e a Itália

No segundo episódio do Pitada de Brasil, você vai conhecer três invenções culinárias inusitadas que estão chamando a atenção ao misturar a tradição italiana com o toque brasileiro. Que tal aproveitar gelato carbonara, macarrão com feijoada ou pizza frita de pizza? Criativos chefs de cozinha compartilham o processo por trás dessas receitas únicas, que conquistam as pessoas pelo sabor e inovação.



