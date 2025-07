Pitbull ataca uma cadela da raça Shar-pei durante passeio com tutor em Perdizes, em São Paulo

Um cão, da raça Pitbull, sem focinheira, atacou uma cadela, da raça Shar-pei, na manhã deste sábado (5), no bairro Perdizes, área nobre de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação onde é possível ver que o tutor do Pitbull passeava na calçada quando cruzou com a mulher, que estava parada com sua cadela. O Pitbull se aproxima da Shar-pei e ataca a parte da cabeça do animal com uma mordida. Após diversas tentativas de separá-los, um zelador de um prédio vizinho interveio com água. No estado de São Paulo, é lei que o cão da raça Pitbull ande com coleira e focinheira. A infração prevê multa no valor de R$370,00 e sanções administrativas e penais cabíveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!