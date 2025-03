Planeta em Perigo: ‘Cofre do fim do mundo’, na Noruega, guarda sementes para preservação de espécies

Nesta semana, países de todas as regiões do planeta enviaram um lote de 14 mil sementes para o cofre global de Svalbard, na Noruega. Do Brasil, saíram mais de 3.000 amostras de sementes de frutas, arroz e milho. Conhecido como “cofre do fim do mundo”, o local é uma espécie de garantia mundial para a preservação de variadas espécies de plantas, principalmente alimentos. É uma verdadeira proteção contra as ações da própria humanidade, que a cada dia mais colocam em risco a existência da vida no nosso planeta. O cofre do fim do mundo é o tema do primeiro episódio de uma nova série do Domingo Espetacular: o Planeta em Perigo.



