Planeta em Perigo: especialistas alertam para onda de calor e aquecimento global

Diversos estados brasileiros enfrentaram mais uma onda de calor. No Rio Grande do Sul, muitas cidades sofreram com temperaturas próximas aos 40 graus, levando à suspensão de aulas. E os cientistas alertam: o aumento da temperatura, em todo o mundo, deve tornar temporais, enchentes, secas e nevascas cada vez mais comuns. O risco do calor extremo é o tema do segundo episódio da nova série do Domingo Espetacular: Planeta em Perigo.



