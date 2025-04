Planeta em Perigo: Grandes inundações começam a atingir desertos e novos lugares do mundo

A vida sempre em risco. Essa é a realidade de quem mora onde as enchentes se tornaram rotina. Cientistas e pesquisadores agora alertam: ninguém está seguro. As grandes inundações podem atingir praticamente qualquer ponto do planeta, até a maior região desértica do mundo.



