Plano macabro descoberto: mulher é presa por envenenar filhos e netos no Piauí

Maria dos Aflitos, mãe e avó das vítimas do arroz envenenado no Piauí, foi presa depois da morte de mais uma pessoa. Para a polícia, ela e o marido tinham um plano assustador: Maria dos Aflitos e Francisco de Assis queriam viver sozinhos, e resolveram eliminar todos os filhos e netos. O crime que chamou a atenção do brasil na virada do ano, agora faz parte de uma série de assassinatos, com oito vítimas em exatos cinco meses.