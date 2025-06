Polícia descobre que cantora controlava organização criminosa internacional ligada ao tráfico

Nos palcos, uma artista em busca de fama e sucesso. Mas, por trás dos holofotes, uma mulher que, de acordo com as autoridades, controlava uma organização criminosa internacional. O Domingo Espetacular mostra os bastidores de uma investigação que cruzou a fronteira do Paraguai com o Brasil e chegou até uma cantora que se estabeleceu por aqui usando documentos falsos. Ela e a família trouxeram para o país toneladas de drogas. Todos viviam sem levantar suspeitas, até a chegada da Polícia Federal.



