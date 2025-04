Polícia do Rio prende suspeitos de comandarem grupos de crimes de ódio na internet

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, neste domingo (20), três homens e apreendeu um menor que fazem parte de um esquema cibernético. Eles seduziam e manipulavam adolescentes na prática de crime virtual de ódio. Um dos criminosos se apresentava como ativista ambiental. Mas, na frente do computador, eles planejavam ações violentas. Entre elas, está o ataque a um morador de rua em troca de recompensa. A operação teve apoio técnico de agências dos Estados Unidos especializadas em crimes cibernéticos. Outros crimes investigados incluem apologia ao nazismo, maus-tratos a animais e compartilhamento de pornografia infantil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!