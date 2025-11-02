Polícia do RJ usa tecnologia no combate ao Comando Vermelho durante megaoperação

Terça-feira, 28 de outubro. Cerca de 2.500 agentes das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro iniciam um cerco aos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Os criminosos reagem com tiros e barricadas incendiadas. O confronto violento terminou com o maior número de mortos em uma operação na história do estado.



A megaoperação durou cerca de 16 horas. A operação tinha o objetivo de localizar e prender traficantes e conter o projeto de expansão do Comando Vermelho. Segundo a polícia, a região se tornou o quartel-general da facção. De onde partem ordens de roubos e homicídios e invasões em outras áreas da cidade. Além de servir de abrigo para criminosos de diversos estados.



Para entender melhor como os drones foram fundamentais na operação, o Domingo Espetacular foi até Niterói, na região metropolitana do Rio, onde fica a base do Gam, o Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar. São mais de 50 equipamentos com sensor de temperatura, visão noturna e monitoramento de longa distância.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!