Polícia Federal desmantela rede de tráfico de fuzis no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Federal revelou quem é o homem que promoveu a entrada de mais de 2.000 fuzis nas comunidades do Rio de Janeiro. As armas foram enviadas dos Estados Unidos ao Brasil, numa rota até então considerada inédita para os investigadores. A polícia estima que a quadrilha movimentou 50 milhões de reais com a venda de armamentos pesados nos últimos anos.