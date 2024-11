Presidente Lula realiza reuniões com chefes de Estado antes da cúpula do G20 Primeiro a se encontrar com Lula foi o presidente da África do Sul; outros líderes, como Joe Biden e Emmanuel Macron, também estão no país

Domingo Espetacular|Do R7 17/11/2024 - 23h26 (Atualizado em 17/11/2024 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share