Primeiro-ministro de Israel afirma que nova operação na Faixa de Gaza vai terminar com a guerra
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detalhou ações militares e humanitárias na região
O primeiro-ministro de Israel afirmou neste domingo (10) que a nova operação na Faixa de Gaza vai terminar rapidamente com a guerra e que o objetivo principal é libertar os reféns mantidos em cativeiro há quase dois anos pelos terroristas do Hamas.
