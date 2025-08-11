Logo R7.com
Primeiro-ministro de Israel afirma que nova operação na Faixa de Gaza vai terminar com a guerra

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detalhou ações militares e humanitárias na região

Domingo Espetacular|Do R7

O primeiro-ministro de Israel afirmou neste domingo (10) que a nova operação na Faixa de Gaza vai terminar rapidamente com a guerra e que o objetivo principal é libertar os reféns mantidos em cativeiro há quase dois anos pelos terroristas do Hamas.

