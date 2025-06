Promessas de lucro rápido levam investidores a perdas milionárias

A Fanini Invest prometeu lucros rápidos aos seus investidores, mas muitos acabaram enfrentando prejuízos. Com sede em Curitiba e operações em Atibaia, a empresa de Christian Fernando Damasceno Fanini deixou de pagar lucros desde março. Investidores como Evelyn e Márcio somam perdas significativas, enquanto as contas da empresa estão bloqueadas pela Justiça. Apesar de denúncias de fraude e investigações em andamento, a Fanini continua operando. Raul Sena, influenciador financeiro, alerta que se trata de uma possível pirâmide. A empresa afirma que os clientes serão pagos, mas evidências indicam o contrário. O caso segue sob investigação policial, com milhões de reais em jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!