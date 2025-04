Protesto pela anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro reúne milhares de pessoas em SP

Neste domingo (6), um protesto pela anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. Entre os participantes, estavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e os governadores Romeu Zema (MG), Jorginho Melo (SC), Tarcísio de Freitas (SP), Ronaldo Caiado (GO), Wilson Lima (AM), Ratinho Júnior (PR) e Mauro Mendes (MT). O evento destacou como símbolo o batom, em apoio à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que enfrenta a possibilidade de condenação severa por participação nos atos. O protesto pedia pela urgência na votação do projeto de anistia no Congresso Nacional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!