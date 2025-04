Quase Morri: Motorista despenca de viaduto inacabado por erro do GPS

O uso do GPS para se orientar durante um trajeto está cada vez mais comum. No entanto, qualquer erro de rota indicado pelo aparelho pode trazer consequências fatais. Na Indonésia, motoristas trafegavam normalmente por uma via quando, de repente, um carro apareceu voando. Ele despencou de uma altura de 12 metros após acessar um viaduto inacabado por indicação do GPS. O veículo parou no canteiro da avenida. Felizmente, o motorista e a passageira sofreram apenas ferimentos leves. Acompanhe esse e outros casos no quadro Quase Morri desta semana.



