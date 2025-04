Saiba mais detalhes sobre a série Neemias, que estreia nesta segunda (7)

A nova série Neemias, derivada de A Rainha da Pérsia, apresenta a história de um servo do Império Persa dedicado à reconstrução dos muros de Jerusalém. Interpretado por Mário Bregieira, Neemias enfrenta desafios de fé e liderança. As gravações da superprodução aconteceram no Marrocos, com destaque para o figurino e a fotografia. A estreia acontece nesta segunda (7), às 22h45, na tela da ** RECORD **.



