Saiba os detalhes da polêmica que levou MC Poze do Rodo à prisão por cinco dias

Centenas de pessoas se reuniram em frente a um presídio no Rio de Janeiro para apoiar o cantor MC Poze do Rodo após sua liberação. Ele foi preso sob acusações de apologia ao crime e associação com o tráfico. Durante a comemoração, houve tumulto e intervenção policial. O artista declarou: "Não tenho nada a ver com facções criminosas, sou trabalhador e artista." Suas letras refletem as dificuldades das comunidades, enquanto a polícia continua investigando suas atividades musicais.



