Terapeuta de sons é preso por violência doméstica e ameaças com arma à ex-companheira
Em um dos episódios mais graves, Thallita Lourenço foi rendida com uma arma no meio da rua
Paulo Felipe Sucupira, de 41 anos, ficou conhecido nas redes sociais por divulgar terapias com música. Com milhares de seguidores, construiu a imagem de um homem da paz. Mas, em casa, a realidade era oposta. Thallita Lourenço, sua ex-companheira, relata casos de violência, ameaças com arma e descumprimento de medidas protetivas. Em um episódio no início de agosto, ela foi rendida com uma arma no meio da rua. A polícia conseguiu imagens que mostram que Paulo escondia a arma na cintura. A Justiça decretou sua prisão preventiva, entendendo que ele representa risco real à integridade física e emocional da ex-mulher. Ele segue preso enquanto responde pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Se condenado, pode pegar até seis anos de prisão.
