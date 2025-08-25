Terapeuta de sons é preso por violência doméstica e ameaças com arma à ex-companheira

Paulo Felipe Sucupira, de 41 anos, ficou conhecido nas redes sociais por divulgar terapias com música. Com milhares de seguidores, construiu a imagem de um homem da paz. Mas, em casa, a realidade era oposta. Thallita Lourenço, sua ex-companheira, relata casos de violência, ameaças com arma e descumprimento de medidas protetivas. Em um episódio no início de agosto, ela foi rendida com uma arma no meio da rua. A polícia conseguiu imagens que mostram que Paulo escondia a arma na cintura. A Justiça decretou sua prisão preventiva, entendendo que ele representa risco real à integridade física e emocional da ex-mulher. Ele segue preso enquanto responde pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Se condenado, pode pegar até seis anos de prisão.



