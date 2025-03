Terremoto em Mianmar: chegada de ajuda é prejudicada por falta severa de suprimentos médicos

Em Mianmar, 3,4 mil feridos estão sendo atendidos em hospitais improvisados em tendas. A ONU alerta que uma grave escassez de suprimentos médicos está dificultando a chegada de ajuda. Alguns países, como China e Índia, conseguiram enviar aviões carregados com água, alimentos e kits básicos de socorro. A União Europeia liberou 2,5 milhões de euros, equivalentes a mais de R$ 15 milhões, para assistência emergencial. Também já estão na região equipes treinadas de várias partes do mundo para ajudar nas operações de resgate.



