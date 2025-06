Tragédia em SC: passageiros de balão que se salvaram relatam que perceberam algo errado

Um dia de passeio que acabou em tragédia. Os 21 passageiros do balão teriam menos de cinco segundos para tentar sobreviver quando o piloto deu o comando pra todo mundo pular. Sobreviventes e uma testemunha contaram que logo depois do balão subir, perceberam que tinha algo errado. Um deles relatou uma dificuldade da equipe para inflar o balão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!