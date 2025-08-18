Três mulheres são investigadas por aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turistas ingleses, no Rio

O Ministério Público denunciou as três mulheres investigadas por aplicar o golpe "boa noite, cinderela" em dois turistas ingleses, no Rio de Janeiro. O Domingo Espetacular foi às ruas para investigar como agem essas quadrilhas especializadas em enganar estrangeiros. Os golpistas se aproveitam de um momento de distração em bares e baladas cariocas para agir. Eles acrescentam algum tipo de droga na bebida das vítimas, de ansiolíticos a sedativos, com o objetivo de deixá-las inconscientes ou com bloqueio de memória.



