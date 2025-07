Triângulo amoroso termina na morte do amante de médica e na prisão do namorado dela

Um triângulo amoroso terminou com a morte do amante de uma médica e a prisão do namorado dela. A câmera de segurança flagrou a traição de Sabrina Melo na garagem da própria casa. O assassino confesso também está atrás das grades. Imagens mostram Sabrina e o empresário Ivan na garagem da residência onde ela mora. Ivan é amigo do companheiro dela, Gabriel, também empresário. Entenda o que aconteceu na reportagem.



