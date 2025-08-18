Ursos invadem áreas urbanas no Japão e geram medo na população

Um desafio está movimentando o Japão. Os ursos deixaram as florestas e começaram a invadir as cidades. Em algumas regiões, os moradores fazem treinamentos de prevenção para lidar com os animais que aparecem nas áreas urbanas. E mais: tem até caçadores autorizados para agir em caso de emergência.



