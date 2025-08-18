Logo R7.com
Domingo Espetacular

Ursos invadem áreas urbanas no Japão e geram medo na população

Com aumento de avistamentos de ursos, japoneses realizam treinamentos de emergência e novas leis são implementadas.

Domingo Espetacular|Do R7

Um desafio está movimentando o Japão. Os ursos deixaram as florestas e começaram a invadir as cidades. Em algumas regiões, os moradores fazem treinamentos de prevenção para lidar com os animais que aparecem nas áreas urbanas. E mais: tem até caçadores autorizados para agir em caso de emergência.

