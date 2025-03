Vasco vence o Santos de virada na estreia do Brasileirão

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a RECORD mostrou a vitória do Vasco sobre o Santos. O Vasco recebeu o Santos em São Januário para um público de mais de 19 mil torcedores. O Peixe saiu na frente com um gol de cobertura de Barreal. No segundo tempo, Vegetti deu o passe para o primeiro gol do Vasco e depois ele mesmo marcou o da virada.



