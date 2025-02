Veja os novos desdobramentos dos casos de envenenamento que repercutiram no Brasil

Duas histórias de envenenamento repercutiram no Brasil recentemente. Em uma delas, em Parnaíba (PI), três pessoas da mesma família foram envenenadas. Altas doses do veneno Terbufós foram encontradas no baião de dois consumido pelos membros da mesma. Já no outro caso, um bolo com arsênio, considerado um dos elementos químicos mais letais, causou a morte de três pessoas em Torres (RS). Confira os novos desdobramentos desses casos e entenda porque é tão difícil investigar um envenenamento como homicídio.