Vera Fischer celebra nova fase com sucesso nos palcos

Vera Fischer está vivendo um momento de plenitude: solteira, realizada e cheia de energia. A atriz tem encantado plateias por todo o Brasil com nova peça, uma comédia romântica que fala de reencontros, maturidade e recomeços. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Vera abriu o coração e falou com sinceridade sobre a fase atual, os desafios da idade e a alegria de estar novamente ao palco.





