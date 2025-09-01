Vera Fischer celebra nova fase com sucesso nos palcos
Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Vera falou sobre processo de maturidade
Vera Fischer está vivendo um momento de plenitude: solteira, realizada e cheia de energia. A atriz tem encantado plateias por todo o Brasil com nova peça, uma comédia romântica que fala de reencontros, maturidade e recomeços. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Vera abriu o coração e falou com sinceridade sobre a fase atual, os desafios da idade e a alegria de estar novamente ao palco.
