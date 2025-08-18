Violência nas escolas cresce nos últimos dez anos e preocupa especialistas e autoridades

Em São Paulo, uma briga violenta entre duas estudantes de Ensino Médio, dentro da sala de aula, termina com tesouradas. Em Mato Grosso, uma menina de doze anos se ajoelha, na escola, e outras quatro a agridem. Dois casos que trazem à tona uma situação preocupante: a violência crescente nas escolas brasileiras. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2013, foram registrados aproximadamente 3.500 casos de violência interpessoal nas instituições de ensino do país. Em 2023, esse número subiu para 13 mil. Foram quase 10 mil registros a mais em dez anos. O que é preciso fazer para mudar essa realidade? Acompanhe na reportagem.



