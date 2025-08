Voepass: veja os detalhes da investigação e registros inéditos do acidente que completa 1 ano

Na semana em que a tragédia com o avião da Voepass completa um ano, o Domingo Espetacular teve acesso aos detalhes da investigação e a registros inéditos do embarque de passageiros, momentos antes da decolagem. Nós conversamos com exclusividade com familiares das vítimas e ex-funcionários da empresa. Os depoimentos confirmam a falta de estrutura e a precariedade com que os aviões eram conduzidos pela Voepass.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!