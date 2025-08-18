Violência escolar em São Paulo e Mato Grosso causa preocupação Estudantes enfrentam agressões em escolas, destacando aumento da violência Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h12 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Em São Paulo, estudante de 17 anos foi gravemente ferida por colega com uma tesoura durante briga.

No Mato Grosso, quatro adolescentes agrediram colega de 12 anos por não compartilhar um sorvete.

Ambos os casos refletem um aumento alarmante da violência nas escolas brasileiras.

Registros de violência escolar cresceram de 3.500 em 2013 para 13 mil em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos.

Em São Paulo, uma estudante de 17 anos sofreu ferimentos graves após ser atacada com uma tesoura por uma colega durante uma briga no ensino médio. A disputa começou por espaço entre carteiras e resultou em cortes no rosto e corpo da vítima. O confronto foi filmado por colegas que não intervieram, enquanto a escola não tomou medidas após uma discussão anterior entre as duas estudantes.

No Mato Grosso, na cidade de Alto Araguaia, um grupo de quatro adolescentes agrediu uma colega de 12 anos que estava ajoelhada. As agressoras seguiram um esquema inspirado em facções criminosas dentro da escola, com hierarquias internas e códigos de conduta. A vítima foi punida por não compartilhar um sorvete.

Os casos refletem um aumento alarmante da violência nas escolas brasileiras. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que os registros subiram de 3.500 em 2013 para 13 mil em 2023. Especialistas apontam a falta de políticas eficazes e apoio familiar como fatores contribuintes para esse cenário preocupante.

Quais foram os incidentes de violência escolar registrados em São Paulo e Mato Grosso?

Em São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada com uma tesoura por uma colega durante uma briga no ensino médio, resultando em ferimentos graves. Em Mato Grosso, na cidade de Alto Araguaia, quatro adolescentes agrediram uma colega de 12 anos, que estava ajoelhada, adotando um esquema inspirado em facções criminosas.

Como os ataques foram documentados e quais ações foram tomadas pelas escolas envolvidas?

Os ataques foram filmados por colegas que não intervieram. A escola em São Paulo não tomou medidas após uma discussão anterior entre as alunas, e sobre o incidente em Mato Grosso, não há informações sobre ações da escola.

Qual é a tendência dos registros de violência escolar no Brasil nos últimos anos?

Os registros de violência escolar no Brasil aumentaram significativamente, subindo de 3.500 em 2013 para 13 mil em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Quais fatores especialistas acreditam que contribuem para o aumento da violência escolar?

Especialistas apontam a falta de políticas eficazes e o apoio familiar como fatores que contribuem para o aumento da violência nas escolas.

