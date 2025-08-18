Violência escolar em São Paulo e Mato Grosso causa preocupação
Estudantes enfrentam agressões em escolas, destacando aumento da violência
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em São Paulo, uma estudante de 17 anos sofreu ferimentos graves após ser atacada com uma tesoura por uma colega durante uma briga no ensino médio. A disputa começou por espaço entre carteiras e resultou em cortes no rosto e corpo da vítima. O confronto foi filmado por colegas que não intervieram, enquanto a escola não tomou medidas após uma discussão anterior entre as duas estudantes.
No Mato Grosso, na cidade de Alto Araguaia, um grupo de quatro adolescentes agrediu uma colega de 12 anos que estava ajoelhada. As agressoras seguiram um esquema inspirado em facções criminosas dentro da escola, com hierarquias internas e códigos de conduta. A vítima foi punida por não compartilhar um sorvete.
Os casos refletem um aumento alarmante da violência nas escolas brasileiras. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que os registros subiram de 3.500 em 2013 para 13 mil em 2023. Especialistas apontam a falta de políticas eficazes e apoio familiar como fatores contribuintes para esse cenário preocupante.
