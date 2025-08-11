Vítimas de acidente em Mato Grosso recebem alta hospitalar Acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h12 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Nove sobreviventes do acidente entre um ônibus e uma carreta em Mato Grosso receberam alta hospitalar.

O acidente resultou em 46 feridos e 11 mortes, incluindo o motorista do ônibus.

A carreta estava trafegando fora do horário permitido e investigações estão em andamento.

Fausto Silva, hospitalizado desde maio, passa por recuperação após transplantes e recebeu visita dos filhos no Dia dos Pais.

Neste domingo, nove pessoas que sobreviveram ao acidente entre um ônibus interestadual e uma carreta no Mato Grosso receberam alta hospitalar. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (8) perto da cidade de Lucas do Rio Verde. O ônibus, que partiu de Cuiabá com destino a Sinop, invadiu a pista contrária em uma curva e colidiu com a carreta. Ao todo, houve 46 feridos e 11 mortes, incluindo o motorista do ônibus. Seis pessoas ainda estão internadas, mas estão fora de risco.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta trafegava fora do horário permitido. As câmeras frontais do ônibus poderão fornecer informações importantes para a investigação conduzida pela polícia judiciária.

