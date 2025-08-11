Vítimas de acidente em Mato Grosso recebem alta hospitalar
Acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Neste domingo, nove pessoas que sobreviveram ao acidente entre um ônibus interestadual e uma carreta no Mato Grosso receberam alta hospitalar. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (8) perto da cidade de Lucas do Rio Verde. O ônibus, que partiu de Cuiabá com destino a Sinop, invadiu a pista contrária em uma curva e colidiu com a carreta. Ao todo, houve 46 feridos e 11 mortes, incluindo o motorista do ônibus. Seis pessoas ainda estão internadas, mas estão fora de risco.
A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta trafegava fora do horário permitido. As câmeras frontais do ônibus poderão fornecer informações importantes para a investigação conduzida pela polícia judiciária.
Veja também
Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso
Domingo Espetacular playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!