Comida boa, família e jogaço! Paloma Tocci chama a atenção dos fãs com 'photo dump' A apresentadora do Esporte Record compartilhou com os internautas um carrossel com os melhores momentos de abril e arrancou elogios Esporte Record|Do R7 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 )

Paloma Tocci aparece nas redes sociais para exibir os melhores momentos do último mês Reprodução/ Instagram

A apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, sempre compartilha com os fãs muito mais do futebol nas redes sociais. No seu perfil oficial, os seguidores encontram momentos em família, looks, diversão, opinião, amigos e até comida boa!

Para fechar o mês de abril em grande estilo, Paloma publicou um ‘photo dump’ com dias felizes ao lado da família, trabalho e selfies. A postagem foi bastante elogiada por anônimos e famosos.

“Linda demais Paloma! Uma das melhores coisas de abril foi ver você nas transmissões dos jogos na Record e também no programa Esporte Record!”, elogiou fã.

“Você merece! Sucesso sempre Tocci!”, disse a jornalista e modelo Luize Altenhofen.

“Tá voando Pa!”, ressaltou a colega jornalista Joanna de Assis.

Confira os detalhes da publicação:

Não perca as noites com Paloma Tocci! Esporte Record, está no ar todos os domingos, a partir das 23h nas telas da RECORD.