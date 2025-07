Esporte Record recebe o campeão mundial Danilo Gabriel neste domingo (6) Cleber Machado comanda o programa, que terá comentários de Dodô e Maurício Noriega Esporte Record|R7 04/07/2025 - 18h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h35 ) twitter

Com o comando de Cleber Machado, o Esporte Record recebe convidado especial do mundo do futebol Edu Moraes/RECORD

Vai ter campeão mundial no estúdio! Danilo, ex-jogador de Corinthians e São Paulo, é o convidado da edição deste domingo (6) do Esporte Record, que será exibido, ao vivo, logo após o Domingo Espetacular, às 23h.

No comando do programa estará Cleber Machado e a bancada de comentaristas, além do convidado, será formada por Maurício Noriega e Dodô.

A atração vai mostrar uma entrevista exclusiva com Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, do Fluminense. Tem ainda a história emocionante de um torcedor do Palmeiras que luta contra uma grave doença, jogador de time grande tentando a sorte na cozinha e a cobertura completa do mundial de clubes e do campeonato brasileiro, que volta na semana que vem, e muito mais!

Não perca! O Esporte Record desse final de semana (6), às 23h, na tela da RECORD.

