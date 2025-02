Neymar e Paloma Tocci agitam as redes sociais com papo sobre Seleção Brasileira Em entrevista ao Esporte Record, o atacante surpreendeu os fãs com declaração sobre volta aos gramados e recebeu elogios dos seguidores Esporte Record|Do R7 20/02/2025 - 12h21 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h39 ) twitter

Neymar cria expectativas em fãs após afirmar que pode voltar a jogar na seleção Reprodução/Instagram

O esporte na RECORD não tem intervalo! Durante um jogo do Campeonato Paulista, a repórter e apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, protagonizou uma conversa com Neymar Jr., que deixou os brasileiros empolgadíssimos!

Durante o bate-papo, ela questionou se o jogador ficou surpreso com o carinho e com a recepção dos fãs brasileiros na volta dele ao país. “Confesso que fiquei muito contente, muito feliz por tudo. Tenho certeza que lá na frente, não só a torcida do Santos vai ficar feliz, mas como o Brasil inteiro”, afirma Neymar.

Neymar ainda levou uma esperança no coração dos fãs de futebol, quando Paloma o questionou sobre voltar a jogar na Seleção Brasileira.

Nos comentários, os fãs do jogador fizeram a festa: “Melhor 10 do Brasil!”, e outro fã elogiou: “Vai jogar muito! Você ainda tem muito futebol para mostrar para esses que não acreditam em ti”.

Assista ao vídeo:

Fique ligado! Paulistão 2025 é na RECORD! Sob o comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, o Esporte Record vai ao ar todo domingo, a partir das 23h, na tela da RECORD.

Veja também! Dança Neymar: confira as coreografias que bombaram com o craque do Santos

