Balanço Geral sobe no ranking do Palpitão e abandona a posição de lanterna após três semanas

Após três semanas na última posição, Balanço Geral pontua e avança no ranking do Palpitão Edu Moraes/RECORD

Parece que o jogo virou! O O Balanço Geral, que até então ocupava a última posição no ranking do Palpitão do Campeonato Brasileiro da RECORD, finalmente deu um salto e agora ocupa a sexta posição, com seis pontos. Na última atualização, o jornal só tinha pontos e um sonho de avançar na competição. E eles conseguiram! Dessa vez foi bola na rede!

O Balanço Geral Manhã também pontou e foi de cinco para seis pontos, mas mesmo assim não foi o suficiente para sair do quinto lugar. Com isso, temos um empate entre Balanços e muita gana das duas equipes em ganhar.

Sem pontuar nessa rodada, mas ainda sendo a maior ameaça para os adversários, o Esporte Record está resistindo bravamente como líder. O Cidade Alerta, o Domingo Espetacular e o Fala Brasil também não conseguiram pontuar, mas também não saíram de seus lugares.

O programa apresentado por Reinaldo Gottino continua como vice-líder com dez pontos, enquanto a atração principal de domingo e o jornal matinal permanecem em terceiro e quarto lugar com oito pontos, respectivamente.

‌



Com o avanço do Balanço Geral, o Hoje Em Dia saiu no prejuízo e, além de não pontuar e seguir com cinco pontos, também desceu uma posição e foi para o sétimo lugar.

O mesmo aconteceu com o Jornal da Record, que não pontuou e foi do sétimo para o oitavo e último lugar no ranking com quatro pontos. Sendo assim, a atração apresentada por Chris Lemos e Sérgio Aguiar é a mais nova ocupante da mais temida posição: a lanterna.

‌



Vale lembrar que, nessa competição, os times dos programas terão que dar o palpite e, se acertarem o resultado em cheio, acumulam três pontos. Caso acerte o vencedor ou empate com placar diferente, leva um ponto. No final, a atração que acumular mais pontos vai receber o Troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 na RECORD.

Confira abaixo o ranking atualizado dos programas que estão na luta pela conquista do troféu do Palpitão:

‌



O jogo virou e tem programa avançando no ranking! Arte/R7

Fique ligado na programação da RECORD e não perca as transmissões dos jogos do Brasileirão 2025.

Relembre como foi o Palpitão do Campeonato Paulista 2025 entre os apresentadores da RECORD:

