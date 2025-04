Craques do jogo! Balanço Geral Manhã lidera ranking do Palpitão da RECORD no Brasileirão 2025 Confira também como estão as colocações dos outros programas da emissora na disputa Novidades|Do R7 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Time do Balanço Geral Manhã vai para o ataque e se torna líder do Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 na RECORD Reprodução/Instagram

Só golaço! A equipe do Balanço Geral Manhã está com tudo nos palpites do Campeonato Brasileiro 2025. O programa matinal, que conta com William Leite e Thiago Gardinali no comando já acumula quatro pontos e lidera o ranking do Palpitão nos jogos da competição nacional.

Já o Balanço Geral SP e o Jornal da Record não pontuaram em mais uma rodada e ficaram para escanteio, assumindo a lanterna. Os demais programas jornalísticos da RECORD, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Esporte Record, Fala Brasil e Hoje Em Dia seguem tentando alcançar o topo da tabela, embora não esteja fácil, já que a competição está bem acirrada.

Lembrando que, nessa disputa, os times dos programas terão que dar o palpite e, se acertarem o resultado em cheio, acumulam três pontos. Caso acerte o vencedor ou empate com placar diferente, leva um ponto. No final, a atração que acumular mais pontos vai receber o Troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025.

Confira abaixo com quais programas eles disputam o tão almejado troféu do Palpitão:

Disputa acirrada entre programas da RECORD marca Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 Arte/R7

Fique ligado na programação da RECORD e não perca as transmissões dos jogos do Brasileirão 2025.

Relembre como foi o Palpitão do Campeonato Paulista 2025 entre os apresentadores da RECORD:

