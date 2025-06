Deu ruim! Ninguém pontua no Palpitão da RECORD, mas Domingo Espetacular ensaia retomada no ranking O programa comandado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz segue empatado com outra atração; confira Novidades|Do R7 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

O programa comandado por Roberto Cabrini mantem a pontuação por mais uma semana Antonio Chahestian/RECORD

O Palpitão segue a todo vapor, mas com um acontecimento inédito nessa edição: ninguém pontuou na rodada! Nenhuma atração da RECORD conseguiu acertar o resultado de Corinthians e Vitória.

No pódio, o Esporte Record lidera disparado com seus doze pontos, sendo o terror dos concorrentes, porém, não pontua há duas rodadas.

O Cidade Alerta permanece na segunda posição, com dez pontos; enquanto o Domingo Espetacular segue empatado com o Fala Brasil, ambos com oito pontos.

O Timão enfrentou o Colossal em casa, mas nenhum dos dois clubes saiu com a vantagem, sendo essa a única partida com o placar de 0 a 0 na rodada do Brasileirão.

Entre os últimos colocados do ranking, o Balanço Geral abandonou o posto de lanterninha e subiu duas posições na semana passada. No entanto, a atração ainda não consolidou a sua colocação, tendo apenas seis pontos, assim como o Balanço Geral Manhã.

O Jornal da Record permanece mais uma rodada na última posição, com somente quatro pontos; já o Hoje Em Dia continua tentando subir na colocação, mas somou somente cinco pontos até agora na competição.

Vale lembrar que, nessa competição, os times dos programas terão que dar o palpite e, se acertarem o resultado em cheio, acumulam três pontos. Caso acerte o vencedor ou empate com placar diferente, leva um ponto. No final, a atração que acumular mais pontos vai receber o Troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 na RECORD.

Confira abaixo o ranking atualizado dos programas que estão na luta pela conquista do troféu do Palpitão:

Nenhum programa pontuou na rodada do Palpitão Divulgação/RECORD

Fique ligado na programação da RECORD e não perca as transmissões dos jogos do Brasileirão 2025.

Relembre como foi o Palpitão do Campeonato Paulista 2025 entre os apresentadores da RECORD:

share Última rodada do Palpitão da RECORD, e já temos nossos campeões! Dodô e Fabíola Reipert entregaram tudo na disputa e lideram o ranking do Paulistão; já a jornalista e apresentadora Paloma Tocci não conseguiu pontuar e ficou na lanterna! Vamos lembrar as regras? Acertou o placar em cheio? Três pontos. Acertou apenas o resultado da partida? Um ponto. Errou o placar e o resultado? Não soma. Confira o ranking! Arte/RECORD