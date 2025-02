Dodô já marcou em Majestoso? Relembre momentos do craque com a camisa do São Paulo no clássico

Neste domingo (26), São Paulo e Corinthians disputam mais um Majestoso no Campeonato Paulista, que é sempre sinônimo de muita emoção e adrenalina! As equipes entram em campo a partir das 18h30, e o público acompanha o confronto na tela da RECORD, ou com uma transmissão exclusiva com o time do Desimpedidos pelo R7.com e PlayPlus, com pré-jogo, a partir das 17h30. Relembre com o R7, cinco atletas que foram campeões com as camisas dos dois clubes