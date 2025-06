Equipe do Esporte Record diverte fãs com plaquinhas do Brasileirão: ‘Zero dias sem polêmica’ Sálvio Spínola, Dodô, Maurício Noriega, Paloma Tocci e Cleber Machado entram em campo aos domingos para repercutir tudo o que rola no mundo da bola Novidades|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Acompanhe o Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci, todos os domingos, a partir das 23h Reprodução/Instagram

Depois de um turno agitado do Campeonato Brasileiro, a apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, e os comentaristas, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, divertiram os fãs nas redes sociais com as plaquinhas que usaram para dar a opinião nos jogos da rodada do Brasileirão.

A equipe do programa começou dando seu parecer a respeito de Neymar, que foi expulso na partida contra o Botafogo, porque fez um gol com a mão. A plaquinha que levantaram diz: “Estamos há zero dias sem polêmica”.

Nos comentários, um dos seguidores da apresentadora gostou da nova modalidade: “Melhor maneira de deixar o palpite sobre quem foi bem ou mal na rodada”.

Já outro fã, caiu na risada com a resenha do grupo e afirmou: ”Essas plaquinhas são as melhores”.

Confira a publicação:

Sob o comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD.

Veja também: Paloma Tocci prova que é possível unir futebol e moda

